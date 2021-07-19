Оппозиция в Венгрии призывает к расследованию фактов слежки за рядом активистов и журналистов с помощью шпионского ПО

Оппозиция в Венгрии призывает к незамедлительному расследованию фактов слежки за рядом активистов, журналистов, политиков и бизнесменов с помощью шпионского программного обеспечения «Пегасус». Как отмечает «Интерфакс», парламентский комитет по национальной безопасности будет добиваться проведения чрезвычайной сессии, чтобы озвучить обращение к правительству и выяснить возможную причастность государственных служб к этому инциденту. Ранее стало известно, что смартфоны примерно 50-ти тысяч человек в нескольких странах могли пострадать от слежки через шпионское программное обеспечение производства компании NSO Group.