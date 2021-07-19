В европейском регионе полностью от коронавируса вакцинировалось менее трети населения

Об этом сообщил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что все вакцины из перечня организации безопасны и эффективны. При этом пандемия не завершена, поэтому снимать ограничения следует с осторожностью.



Израильский премьер Нафтали Беннет заявил о намерении возбуждать уголовные дела против тех, кто сознательно нарушает антиковидные меры. К ответственности привлекут тех, кто заразился коронавирусом, но не соблюдает режим самоизоляции – говорится на сайте правительства Израиля. Нафтали Беннет заявил, что не позволит тем самым угрожать общественному здоровью. Он также добавил, что главной целью этого решения является установление разумных принципов контроля, которые сочетаются с решительным и действенным пресечением нарушений. Особо подчеркивается, что этому объявлению предшествовали консультаций с министром здравоохранения, внутренней безопасности, генеральным инспектором полиции и другими чиновниками. Необходимость в совещании возникла после появления в стране нового штамма КОВИД-19 Дельта, который вызвал рост заболеваемости коронавирусом.

Сейчас в стране ежедневно регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. Это самые высокие показатели с апреля.