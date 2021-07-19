Мещанский суд Москвы вынесет приговор по делу Майкла Калви 2 августа

На заключительном перед вынесением решения заседании инвестор и основатель фонда Baring Vostok выступил с последним словом.

Калви, как и другие фигуранты дела, которые оказались на скамье подсудимых, свою вину в растрате более 2,5 млрд рублей к окончанию процесса так и не признал. В своем последнем слове он попросил его оправдать. По словам инвестора, в ходе разбирательства были представлены доказательства невиновности обвиняемых. Но указывал Калви и на другие возможные последствия судебного процесса. Основатель фонда Baring Vostok утверждает, что оправдательный приговор стал бы важным позитивным сигналом для бизнес-сообщества о независимости судов и защищенности инвесторов. Калви также считает, что это позволило бы привлечь миллиарды долларов в Россию из-за рубежа.

Прокуратура ранее запросила для всех фигурантов дела от 4 до 6 лет условного срока. Их обвиняют в хищении средств банка «Восточный». По версии следствия, структуры Калви, который взяли кредит примерно в 2,5 млрд рублей, возместили его путем переуступки акций, цена которых, как утверждается, оказалась значительно ниже. Инвестор и его коллеги это отрицают.

В декабре прошлого года банк «Восточный» сообщил, что ему возместили всю сумму ущерба, нанесение которого вменяют Калви.

В Кремле считают, что отдельно взятое дело в отношении американского бизнесмена, основателя Baring Vostok Майкла Калви не может влиять на инвестиционный климат в России. «Отдельно взятое дело не может иметь глобального (влияния — «Интерфакс»). Главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, окажет ли исход «дела Калви» влияние на бизнес в России.