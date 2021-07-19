Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Об этом сообщается на сайте клуба. Березуцкий исполнял обязанности главного тренера с 15-го июня после отставки Ивица Олича, проработавшего в армейском клубе менее 3-х месяцев.
2021-07-19T12:34:11+03:00
2021-07-19T12:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 19 июля 2021
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