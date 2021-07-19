Министерство обороны сообщает об очередном успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»

Она поразила цель на побережье Баренцева моря. Дальность полета составила более 350-ти километров. Планируется, что этими ракетами оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.
2021-07-19T12:33:54+03:00
2021-07-19T12:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 19 июля 2021
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