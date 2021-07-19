Мосгорсуд рассматривает жалобу по делу руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова

Он находится под запретом определенных действий. Юриста обвиняют в разглашении данных предварительного расследования. Накануне «Команда 29» объявила о прекращении своей деятельности. Это произошло после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт организации.

Политолог Кирилл Рогов отметил в интервью «Эху Москвы», что государство продолжает оказывать давление на правозащитные организации. По словам Рогова, по сути объявление организации нежелательной стало заменой советской статьи об антисоветской агитации и пропаганде.