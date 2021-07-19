ВОЗ призывает не допустить ошибок прошлого лета с быстрым снятием ограничений по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призывает не допустить ошибок прошлого лета с быстрым снятием ограничений по COVID-19. Пандемия еще не завершена, — сказал сегодня директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Сегодня, в частности, снимаются многие ограничения в Великобритании.

Согласно данным оперативного штаба за сутки в России выявлено более 24,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. На Москву приходится чуть более 4-х тысяч случаев. Скончались за день в России 719 человек. Это также меньше, чем днем ранее.