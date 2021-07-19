Великобритания продолжает считать единственным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо

Позиция королевства озвучена перед заседанием лондонского суда, где сегодня должен решиться вопрос о возвращении латиноамериканской республике ее золотых резервов.

Принадлежность 14 тонн золота оспаривают юристы действующего главы государства Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо, проигравшего президентские выборы несколько лет назад. Поражение оппозиционного кандидата обернулось для властей санкциями, а ряд государств отказались признать результаты голосования, провозгласив Гуайдо законно избранным президентом. Блокировка части золотовалютных резервов Венесуэлы на счетах в банке Англии – это часть ответных мер на фальсифицированные выборы.

Правительство республики добивается возвращения драгметалла домой для поддержания разрушенной экономики, дополнительно ослабленной во время пандемии. Британский кабмин перед сегодняшним заседанием в Верховном суде подтвердил, что по-прежнему считает законно избранным президентом Гуайдо. Именно он обладает полномочиями действовать от лица властей Венесуэлы, говорится в заявлении МИДа королевства, текст которого приводит агентство Reuters.

Евросоюз в начале года заявлял, что не признает Гуайдо главой Венесуэлы, поскольку он лишился поста в местном парламенте.