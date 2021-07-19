РИА Новости: Российские космонавты могут временно потерять возможность выходить в открытый космос

Российские космонавты, по данным агентства РИА Новости, могут временно потерять возможность выходить в открытый космос. Причина – в истечении срока годности скафандров, которые есть у участников миссии на МКС.

Ресурс у имеющихся у космонавтов скафандров заканчивается, в то же время контракт на производство новой экипировки так и не заключен, утверждают в интервью агентству РИА Новости в предприятии «Звезда», которое производит скафандры. По словам его гендиректора Сергея Позднякова, он уже три года пытается убедить заказчиков изготовить новую партию, однако из-за задержки теперь сложнее искать поставщиков материалов или сами материалы. Заключение же новых контрактов будет требовать дополнительных испытаний и больших сроков производства, посетовал Поздняков.

По словам гендиректора «Звезды», нынешние скафандры «Орлан-МКС» рассчитаны на 20 выходов в открытый космос, в то время как 10 выходов потребуется только на установку лабораторного модуля «Наука», чей запуск планируется на этой неделе. Главной причиной проблем со скафандрами у космонавтов Поздняков назвал «бюрократическое болото», из-за которого, как он выразился, «Илон Маск просто бы посмеялся над нами».

В Роскосмосе сведения об истечении срока годности скафандров у российских космонавтов пока не комментировали.