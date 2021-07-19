Умер первый внештатный корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Лев Гольдштейн

Лев Гольдштейн родился в 1946 года в Риге. Получил техническое и до 1990 года обслуживал ЭВМ на разных предприятиях Ленинграда. В конце 80-х годов Гольдштейн состоял в совете ленинградского клуба «Перестройка». В нем состояли многие политики, например, Анатолий Чубайс. Гольдштейн же выбрал журналистику. Сначала он работал в частной политической газете «Невский курьер». Затем на негосударственной радиостанции «Открытый город». В дни августовского путча именно эта радиостанция с помощью мэрии и депутатов Ленсовета рассказывала о том, что происходит в стране. В том же, 1991 году, Гольдштейн, познакомился с журналистами «Эха Москвы», а через год стал одним из первых внештатных корреспондентов радиостанции в Петербурге. Вскоре Гольдштейн стал специальным корреспондентом «Эха» по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщила вдова Гольдштейна, накануне утром он почувствовал себя плохо и умер днем в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



Лев Гольдштейн сотрудничал с «Эхом Москвы» почти 30 лет.