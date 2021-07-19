В России уже две недели подряд от COVID-19 умирает более 700 человек в сутки

Согласно последним данным оперативного штаба, не стал исключением и минувший день – скончались 719 человек. При этом новых случаев заражения выявлено в стране более 24,5 тысяч. Это меньше, чем накануне.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что новый штамм коронавируса поражает организм гораздо быстрее. По словам Мурашко, ускоренное развитие болезни необходимо учитывать при лечении. Министр также сообщил, что случаи заболевания встречаются примерно у 2,5% привитых граждан, в 95% случаев госпитализация им не требуется.