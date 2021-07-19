Дым от лесных пожаров в Якутии распространился на соседние регионы, в частности, на Хабаровский край

В самой республике действует более 200 очагов возгорания. Жительница Якутска географ Марина Драган в эфире «Эха Москвы» сказала, что власти должны готовиться к подобным ситуациям заранее. Драган добавила, что в Якутске режима чрезвычайной ситуации не вводили. Кафе, рестораны и торговые центры продолжают свою работу.
2021-07-19T11:31:58+03:00
2021-07-19T11:54:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2873482-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3493578.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 11:31, 19 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…