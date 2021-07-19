Дым от лесных пожаров в Якутии распространился на соседние регионы, в частности, на Хабаровский край

В самой республике действует более 200 очагов возгорания. Жительница Якутска географ Марина Драган в эфире «Эха Москвы» сказала, что власти должны готовиться к подобным ситуациям заранее. Драган добавила, что в Якутске режима чрезвычайной ситуации не вводили. Кафе, рестораны и торговые центры продолжают свою работу.