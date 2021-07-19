Журналисты и политики из ряда стран на протяжении нескольких лет находились под слежкой с помощью шпионским программам

Об этом пишет Washington Post и ряд мировых изданий.

Правозащитники из Amnesty и других структур проанализировали список из 50 тысяч номеров из государств, которые были клиентами израильской фирмы NSO Group и пользовались шпионскими возможностями. Выборочная проверка показала, что под контролем были чиновники, в том числе высокопоставленные, оппозиционные политики и журналисты из Bloomberg, CNN, Le Monde и других мировых СМИ.

Для контроля использовался сервис Pegasus. Программное обеспечение активизируется при нажатии на вирусную ссылку или само без каких-либо кликов со стороны пользователей. Сервис захватывает и копирует основные функции телефона жертвы, записывает информацию с камер и микрофона и собирает данные о местоположении, после чего передает информацию заказчику.

Программа лицензирована в Израиле как софт для борьбы с террористами. Разработчики, среди которых выходцы из израильской киберразведки, выводы правозащитников о слежке опровергли.

Среди стран, которые обвинили в слежке за своими гражданами, оказались в том числе Азербайджан, Индия, Израиль и Саудовская Аравия.