В России выявлено 24 633 случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба за сутки в России выявлено более 24,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. На Москву приходится чуть более 4-х тысяч случаев. Скончались за день в России 719 человек. Это также меньше, чем днем ранее.