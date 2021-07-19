В России выявлено 24 633 случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба за сутки в России выявлено более 24,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. На Москву приходится чуть более 4-х тысяч случаев. Скончались за день в России 719 человек. Это также меньше, чем днем ранее.
2021-07-19T11:17:43+03:00
2021-07-19T11:55:17+03:00
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11:17, 19 июля 2021
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