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11:07, 19 июля 2021

Автоконцерн Тойота отказался от рекламы бренда, связанной с Олимпиадой в Токио

Одна из компаний с названием которой во многом ассоциируется промышленная мощь Японии решила дистанцироваться от непопулярного в стране события. Газета «Йомиури синбун» цитирует одного из руководителей концерна — «Олимпиада стала событием, по поводу которого в обществе нет понимания». Более того, генеральный директор корпорации Акио Тойода не придет на церемонию открытия Игр. Согласно последним опросам, на которые ссылается ТАСС, 87 процентов жителей считают, что Олимпийские Игры могут привести к еще большему росту количества зараженных коронавирусом, которое и без того растет. С 12 июля в стране снова введен режим чрезвычайно ситуации, который продлится до 22 августа.

Церемония открытия Олимпийских Игр в Токио состоится 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.


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