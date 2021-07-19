Согласно опросу портала Superjob, большинство россиян не готовы прививать от коронавируса своих детей

69 процентов опрошенных не готовы отвести детей на вакцинацию. В свою очередь эта группа делится на две примерно равных. 37 категорически отвергли подобную перспективу, а 32 склоняются к такому решению. Главной причиной опасений обычно называли недостаточная изученность последствий иммунизации. Обезопасить ребенка с помощью прививок оказались готовыми всего 8 процентов россиян и еще 32 подумывают об этом. В данном случае родителями двигало стремление защитить детей, которые постоянно общаются с ровесниками и учителями. Позитивно настроенных в несколько раз больше среди тех, кто привился сам 47 против 17, отцы более решительны, чем матери – 36 против 24. В конце июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала начать вакцинацию подростков.

В России исследования действия вакцины Спутник V для подростков начались 5 июля.