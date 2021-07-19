«Ведомости»: Цены на канцелярские товары перед новым учебным годом в России поднимутся на 10-30%

Цены на канцелярские товары перед новым учебным годом в России поднимутся на 10-30%, — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на ритейлеров. Выросла стоимость продукции у производителей и соответственно магазины будут вынуждены поднять цены. Больше всего подорожают тетради, ручки и альбомы для рисования.

