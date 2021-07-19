Петр Шкуматов называет ошибку в организации дорожного движения одной из причин ДТП, в котором погибли двое детей

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов называет ошибку в организации дорожного движения одной из причин недавнего ДТП, в котором погибли двое детей. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Налицо катастрофическая ошибка в организации дорожного движения. Если вы посмотрите на некоторые страны, они уже давно пришли к этому. Что подобная конфигурация, когда нерегулируемый пешеходный переход без искусственной дорожной неровности или без светофора организован через две и более полос движения — эта ситуация сама по себе провоцирует ошибки: ошибки водителей и ошибки пешеходов. В итоге такие переходы просто запрещены» – рассказал Шкуматов.

По словам эксперта, устранить эту опасность смогли бы искусственные дорожные неровности. «Есть искусственные дорожные неровности, которые рассчитаны на скорость движения 30-40 км в час. И этого вполне достаточно для того, чтобы водитель, получив удар в подвеску, он сразу переносит ногу на тормоз и обращает внимание на дорогу. И если там пешеходы на переходе, он видит и оттормаживает» – отметил Шкуматов.

П.Шкуматов заметил, что его слова подтверждает и статистика. «Статистика российской Госавтоинспекции говорит о том, что чуть ли не в 30 раз улучшается ситуация, если там устанавливается дорожная неровность. Ну а самое лучшее — это светофор с кнопкой, там аварийность пропадает практически вообще» – говорит он.

По словам Шкуматова в Москве очень много мест, где лежачие полицейские «не просто необходимы, а даже жители годами просят их установить». Шкуматов считает, что позиция властей в этом вопросе «должна быть проактивной, они должны такие места находить, устанавливать, не дожидаться, пока кого-то собьют».

Шкуматов обратил внимание на то, что подобные ДТП становятся трагедией не только для пострадавших, но и для тех, кто совершил наезд. «Понятно, что она виновата, но давайте все-таки будем взрослыми людьми и посмотрим, действительно ли вся проблема в этой девушке. И мы увидим, что нет», – заключил эксперт.

Авария произошла в пятницу на западе Москвы. 18-летняя Валерия Башкирова, находившаяся за рулем легкового автомобиля, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей, которые переходили дорогу вместе с родителями. Двое детей погибли.