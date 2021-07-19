Вице-президент Российского зернового союза Корбут не считает рост цен на сырье причиной подорожания хлеба

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут не считает рост цен на сырье причиной подорожания хлеба. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Основное сырье — зерно и мука — цены снижаются. Это объективная реальность, в которой мы живем. Затраты хлебопеков, я думаю, объективно они растут, потому что растет стоимость упаковки, растут затраты на транспорт, я думаю, выросли затраты на растительное масло и его производные. Ну и растут коммунальные услуги, они индексируются, по-моему, с этого полугодия снова. Рост затрат не связан с ценами на зерно и на муку, они снижаются» — заявил Корбут.

По словам А.Корбута решать проблему роста цен на хлеб нужно не их регулированием, а финансовой поддержкой населения. «Лучше, вообще-то говоря, не регулировать, а помогать бедным. То, о чем много говорим, все вроде говорят «ага», а результата потом не видим. Целевые деньги для населения, чтобы оно могло покупать эти продукты, в данном случае, это хлеб, не слишком заглядываясь на цены» – сказал он.

Корбут не считает такой подход попыткой переложить решение проблемы на государство. «Это просто рациональный подход, связанный с тем, что есть объективные факторы, которые ведут к росту цен. С объективной реальностью, как с погодой, можно поговорить и побороться, вопрос в том, сумеем ли мы ее победить. Поэтому всегда лучше действовать просто и незатейливо — дать деньги тем, кто нуждается и дать возможность заработать тем, кто может заработать» — заключил Корбут.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на сеть магазинов «Верный» сегодня пишет о том, что производители хлеба жалуются на рост стоимости сырья и готовы поднять цены на свою продукцию. Речь идет о повышении цен на 7-12%. Минсельхоз при этом утверждает, что дальнейшего роста цен на хлеб в России не ожидается.