ГИБДД России потратит в этом году более 700 миллионов рублей на социальную рекламу

Также эти деньги пойдут на создание передач на радио о безопасности дорожного движения. Как передает ТАСС, ведомство старается вовлекать общество в процесс контроля за соблюдением правил дорожного движения.
2021-07-19T10:34:28+03:00
2021-07-19T11:03:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 19 июля 2021
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