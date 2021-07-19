СК проводит проверку после публикации видео, на котором полицейский при задержании схватил женщину за волосы

Следственный комитет проводит проверку после публикации видео, на котором полицейский при задержании схватил женщину за волосы. Кадры накануне появились в одном из Telegram-каналов. Инцидент произошел несколько дней назад на Домодедовской улице. Тогда полицейские задерживали группу граждан, распивающих спиртные напитки в общественном месте.