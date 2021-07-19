СК проводит проверку после публикации видео, на котором полицейский при задержании схватил женщину за волосы

Следственный комитет проводит проверку после публикации видео, на котором полицейский при задержании схватил женщину за волосы. Кадры накануне появились в одном из Telegram-каналов. Инцидент произошел несколько дней назад на Домодедовской улице. Тогда полицейские задерживали группу граждан, распивающих спиртные напитки в общественном месте.
2021-07-19T10:34:12+03:00
2021-07-19T11:04:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2873452-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3493538.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 19 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…