Мурашко: Выраженные поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает вдвое быстрее, чем раньше

Выраженные поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает вдвое быстрее, чем раньше, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, если раньше это происходило через неделю, то теперь три-четыре дня. Кроме того, появились новые симптомы. Чаще коронавирус маскируется под ангину и кишечное расстройство.
2021-07-19T10:33:48+03:00
2021-07-19T10:47:14+03:00
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10:33, 19 июля 2021
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