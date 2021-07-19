Мурашко: Выраженные поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает вдвое быстрее, чем раньше

Выраженные поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает вдвое быстрее, чем раньше, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, если раньше это происходило через неделю, то теперь три-четыре дня. Кроме того, появились новые симптомы. Чаще коронавирус маскируется под ангину и кишечное расстройство.