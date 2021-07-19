Черноморский флот России утвердил сокращенную программу праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота, который будет отмечаться 25-го июля. В Севастополе не будет концерта, салюта и фейерверка. При этом военно-морской парад состоится. Утверждается, что все его участники прошли вакцинацию от коронавируса.

