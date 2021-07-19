В Минсельсхозе считают, что цены на хлеб в России больше расти не будут

По данным ведомства, сейчас они находятся на стабильном уровне. За последний год отпускные цены на хлеб выросли на 5-6%, что, как считают чиновники, сопоставимо с уровнем инфляции. Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию до 12%. Рост объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки.
2021-07-19T10:31:52+03:00
2021-07-19T11:08:29+03:00
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10:31, 19 июля 2021
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