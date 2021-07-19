Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице премьерами кураторство над федеральными округами. Об этом заявил глава кабмина в понедельник на совещании с вице-премьерами. В частности, за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский федеральный округ — Виктория Абрамченко, за Северо-Западный — Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак.
2021-07-19T10:16:24+03:00
2021-07-19T10:18:05+03:00
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10:16, 19 июля 2021
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