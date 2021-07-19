Десятки тысяч пользователей смартфонов по всему миру могли пострадать от шпионского программного обеспечения, — выяснилось в ходе масштабного журналистского расследования. Его провели британская газета «Гардиан», американская «Вашингтон Пост и французская «Монд». Речь идут о программе «Пегасус», с помощью которой можно считывать различную информацию. Утверждается, что компания NSO Group поставляла ее разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016-го года. В самой компании это отрицают.
2021-07-19T10:04:11+03:00
2021-07-19T10:38:28+03:00
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10:04, 19 июля 2021
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