Десятки тысяч пользователей смартфонов по всему миру могли пострадать от шпионского программного обеспечения, — выяснилось в ходе масштабного журналистского расследования. Его провели британская газета «Гардиан», американская «Вашингтон Пост и французская «Монд». Речь идут о программе «Пегасус», с помощью которой можно считывать различную информацию. Утверждается, что компания NSO Group поставляла ее разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016-го года. В самой компании это отрицают.