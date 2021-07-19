Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29» объявило о своем закрытии

Решение было принято после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт организации. Адвокат Евгений Смирнов в эфире «Эха Москвы» отметил, что давление на объединение началось во время дела журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене: «Я думаю, что это все по совокупности нашей работы долгие годы. За защиту в уголовных делах, за защиту в гражданских делах и за наши информационные проекты. После дела Ивана Сафронова возможно был преодолен некий рубикон. Когда действительно начался прессинг, когда начали писать жалобы на адвокатов в палаты, когда стали приходить с обысками, когда возбудили дело уже на Ивана Павлова. И вот теперь нас связывают с некой нежелательной организацией»

Сегодня суд в Москве должен рассмотреть апелляцию Ивана Павлова на избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, юриста обвиняют в разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Сафронова.