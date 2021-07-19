Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от природных пожаров в Якутии, — сообщает МЧС. При этом утверждается, что допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. В Якутии зарегистрировано около 200 пожаров. В дыму находятся Якутск и еще 60 населенных пунктов. На тушении пожаров задействованы более 2-х тысяч человек и почти 300 единиц техники.