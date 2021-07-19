Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию табачного сырья и отходов из ряда стран

В ведомстве отметили, что в 2021 году участилось количество случаев, когда в продукции, поступающей из 7 стран, находили многоядную муху-горбатку. Насекомое, которое заражает не только табак, но и многие другие растения, в том числе те, которые употребляются в пищу. Личинка мухи-горбаки может распространять холеру, Россельхознадзор предложил коллегам из этих государств обсудить ситуацию. В Бельгии и США пошли на контакт и как следствие ситуацию удалось исправить. В ЮАР, Индии, Бразилии, Малави и Танзании на письма, отправленные из России, даже не ответили и никаких мер не приняли. В соответствии с нормами российских законов и международного права ввоз табачных материалов из этих стран прекращен. Остальные получили предупреждение о контроле продукции.

Крупнейшими поставщиками табачного сырья в Россию являются Бразилия, Китай и Индия, которые суммарно занимают половинную долю рынка.