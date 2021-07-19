На Кипре у здания телеканала «Сигма ТВ» произошли беспорядки

Около 2,5 тысяч противников ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, протестовали против обязательной вакцинации и планов по введению сертификатов безопасности. Некоторые участники акции поджигали припаркованные поблизости автомобили и били витрины. Потребовалось вмешательство полиции.

В начала пандемии на Кипре было выявлено более 90 тысяч случаев заражения.

Число заражений коронавирусом в мире приблизилось к 190 миллионам, — утверждает американский Университет Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных выявляют по-прежнему в США, Индии и Бразилии.