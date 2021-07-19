SuperJob: Большинство россиян, около 70%, утверждают, что не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса

Большинство россиян, около 70%, утверждают, что не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, — выяснилось в ходе исследования портала SuperJob. В опросе участвовали 500 родителей подростков от 12-ти до 17-ти лет из всех округов страны, — отмечает газета РБК. В основном респонденты говорят о том, что вакцина еще недостаточно изучена. Однозначно готовы отвести своего ребенка на прививку только 8% родителей.
2021-07-19T09:32:08+03:00
2021-07-19T10:05:01+03:00
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09:32, 19 июля 2021
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