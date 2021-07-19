Президент США Джо Байден продолжает налаживать контакты с арабским миром

Сегодня он должен провести встречу с королем Иордании.

Король Абдалла II правит Иорданией 21 год, но предыдущие четыре года его отношения с американской администрацией не складывались — несмотря на то, что у Иордании с 1994 года установлены полноценные отношения с Израилем, король Абдалла II выступил резко против признания Вашингтоном Иерусалима в качестве израильской столицы и мирного плана Трампа, который включил в себя заключение сделок по установлению отношений Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко, организатором которых выступила Администрация Трампа. Трамп, в свою очередь, рассматривал короля Иордании как препятствие к заключению дальнейших сделок на Ближнем Востоке. Между 45-мы президентом США и королем Абдаллой II не было теплых отношений, а политическое руководство Иордании считали, что Трамп полностью игнорирует династию Хашимитов. В лице Джо Байдена Иордания намерена искать друга и союзника, пишет Аль-Джазира. Белый Дом Байдена подтвердил поддержку короля Абдаллы II со стороны США.

Белый дом назвал Иорданию ключевым партерном в области безопасности.