Специальные коды для посещения заведений общепита отменяются с сегодняшнего дня в Москве

Московские власти приняли это решение исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки. Мэрия ссылается на значительный рост числа вакцинированных в столице.
2021-07-19T09:04:05+03:00
2021-07-19T09:36:47+03:00
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09:04, 19 июля 2021
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