РБК: Вице-премьеры российского правительства станут кураторами федеральных округов

Вице-премьеры российского правительства, как сообщает РБК, станут кураторами федеральных округов. В кабмине считают, что это должно повысить эффективность работы властей.

Заместители премьер-министра, помимо прочего, теперь будут нести ответственность и за социально-экономическое развитие отдельных федеральных округов. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства. Он сказал, что кураторы регионов из числа вице-премьеров уже определены. Например, Марат Хуснуллин займётся Южным федеральным округом, Татьяна Голикова – Северо-Западным, а Александр Новак – Северным Кавказом. Работать в этом направлении заместители Михаила Мишустина будут совместно с Госсоветом и советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По данным агентства, эти новые полномочия не будут дублироваться с функциями полпредов президента. Источник в правительстве отметил, что они будут заниматься контролем за исполнением решений федеральных властей, а вице-премьеры – развитием и взаимодействием с главами регионов.

О том, что кураторов из числа заместителей главы правительства могут назначить всем федеральным округам президент Владимир Путин говорил в июне. Тогда он выразил надежду, что такой шаг приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий.

Национальные цели России определены указом президента на десять лет вперед. Среди них — снижение уровня бедности по сравнению с показателем 2017 года, рост ВВП и многое другое.