Адвокаты «Команды 29» продолжат работать со своими подзащитными в частном порядке

Адвокаты объявившей вчера о ликвидации «Команды 29» продолжат работать со своими подзащитными в частном порядке. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Евгений Смирнов.

«Это означает, что проекта больше нет, коллаборации юристов и журналистов. Теперь каждый занимается своей работой. Мы защищаем наших подзащитных не как сотрудники «Команды 29», а именно как адвокаты. С нами заключены соглашения персонально на защиту и мы не можем, даже по закону, отказаться от защиты наших доверителей» – сообщил Смирнов.

Адвокат отметил, что нельзя выделить одну причину давления на «Команду 29». «Я думаю, что это все по совокупности нашей работы долгие годы. За защиту в уголовных делах, за защиту в гражданских делах и за наши информационные проекты. После дела Ивана Сафронова возможно был преодолен некий рубикон. Когда действительно начался прессинг, когда начали писать жалобы на адвокатов в палаты, когда стали приходить с обысками, когда возбудили дело уже на Ивана Павлова. И вот теперь нас связывают с некой нежелательной организацией» – рассказал Е.Смирнов.

По его словам, сотрудники «Команды 29» будут пытаться оспорить претензии Генпрокуратуры. «Есть возможности, мы это будем делать всеми предусмотренными законом способами, мы обратимся в суд в ближайшее время» – заключил Смирнов.

Сайт адвокатского объединения «Команда 29» был заблокирован Роскомнадзором три дня назад по решению Генпрокуратуры. Вчера правозащитная группа объявила о прекращении работы.