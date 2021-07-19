Президент США Джо Байден обвинил соцсети в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса

Он сказал, что они в буквальном смысле убивают людей. Американские законодатели и эксперты уже давно обвиняют Facebook в неспособности контролировать вредоносный контент. Они отмечали, что пандемия в США распространяется в основном в районах с низким уровнем вакцинации населения. В компании Facebook, в свою очередь, говорят, что обвинения не подкреплены фактами и что благодаря соцсети более 3-х миллионов американцев воспользовались информацией о вакцинах.
2021-07-19T08:33:33+03:00
2021-07-19T08:58:21+03:00
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08:33, 19 июля 2021
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