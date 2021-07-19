Президент США Джо Байден обвинил соцсети в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса

Он сказал, что они в буквальном смысле убивают людей. Американские законодатели и эксперты уже давно обвиняют Facebook в неспособности контролировать вредоносный контент. Они отмечали, что пандемия в США распространяется в основном в районах с низким уровнем вакцинации населения. В компании Facebook, в свою очередь, говорят, что обвинения не подкреплены фактами и что благодаря соцсети более 3-х миллионов американцев воспользовались информацией о вакцинах.