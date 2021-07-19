С сегодняшнего дня в Москве QR-коды перестают быть обязательными при посещении заведений общепита

Мэр Сергей Собянин на днях сообщил, что работодатели справились с выполнением требования о вакцинации 60% сотрудников.
Накануне в Москве было выявлено более 4-х тысяч заражений коронавирусом. Скончались от COVID-19 106 человек.
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Мэр Сергей Собянин на днях сообщил, что работодатели справились с выполнением требования о вакцинации 60% сотрудников.
Накануне в Москве было выявлено более 4-х тысяч заражений коронавирусом. Скончались от COVID-19 106 человек.
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…