Минсельсхоз: Дальнейшего роста цен на хлеб в России не ожидается

Дальнейшего роста цен на хлеб в России не ожидается, — утверждает Минсельсхоз. По данным ведомства, сейчас они находятся на стабильном уровне. За последний год отпускные цены на хлеб выросли на 5-6%, что, как считают чиновники, сопоставимо с уровнем инфляции. Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию до 12%. Рост объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки.