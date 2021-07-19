В Токио суд приговорил соучастников побега Карлоса Гона к реальным срокам

Один американец получил два года тюрьмы, другой на несколько месяцев меньше. Об этом сообщает агентство Киодо.

Экс-глава альянса «Рено-Ниссан-Митсубиши», находившийся в Японии под следствием по делу о финансовых махинациях, бежал в Ливан в конце 2019 года. Двое бывших американских спецназовцев провезли его на борт частного самолета в ящике из-под музыкальных инстраументов. Сам Гон полностью отвергает вменяемые ему нарушения. Япония выдала ордер на его арест, однако у Бейрута нет договора с Токио об экстрадиций.