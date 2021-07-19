Forbidden Stories: Представители властей 11 стран использовали приложение для слежки за журналистами и оппозиционерами

Представители властей 11-ти стран по всему миру, как сообщает некоммерческая организация Forbidden Stories, использовали шпионское приложение для слежки за журналистами и оппозиционными политиками. Это происходит уже в течение пяти лет.

Французская НКО Forbidden stories совместно с семнадцатью изданиями, включая The Washington Post, Guardian и Le Monde, проанализировала пятьдесят тысяч телефонных номеров из базы приложения Pegasus и пришла к выводу, что государства в различных частях света используют это программное обеспечение для слежки за критиками властей. В этом обвиняют, например, Азербайджан, Бахрейн, Индию, Израиль и Саудовскую Аравию.

Программу, о которой идёт речь, разработала израильская компания NSO Group. Она продаёт это ПО только государственным агентствам и только с разрешения израильских властей. Pegasus даёт возможность получить всю информацию с телефона. Целью таких взломов стали как журналисты из различных местных изданий, так и сотрудники международных СМИ, вроде американской телекомпании CNN, агентства Bloomberg или катарского телеканала «Аль-Джазира». Также, по этим данным, слежка с помощью Pegasus была установлена за близкими саудовского публициста Джамаля Хашогги, которого убили на территории консульства королевства в Стамбуле три года назад.

В расследовании сказано, что представители властей государств, которых заподозрили в злоупотреблении правом на слежку, пока или не комментируют эти данные, или отрицают их. В свою очередь в самой NSO Group публикацию назвали безосновательной, подчеркнули, что их компания соблюдает этические стандарты, а её приложение нужно для борьбы с преступностью.

На прошлой неделе корпорация Microsoft объявила, что для взлома компьютеров политиков, журналистов и академиков использовалась программа другой израильской компании Candiru. Уязвимость, которая позволяла это делать, уже убрали.