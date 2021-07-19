Великобритания с сегодняшнего дня отменяет введенные из-за коронавируса ограничения

При этом в стране фиксируется серьезный прирост числа зараженных.

Соединенное Королевство переходит к финальной стадии снятия ограничений. В Минздраве, комментируя решения правительства, пояснили, что коронавирус уже никуда не денется, и идеального времени для отмены карантинных мер не будет.

С сегодняшнего дня в стране возобновят работу все предприятия, ночные клубы и бары, снимаются ограничения на собрания людей, частично отменяется требование о соблюдении социальной дистанции и разрешается не носить маски — власти просят британцев «проявить личную ответственность и сделать выбор самостоятельно». В Британии полностью вакцинировано более половины населения, хотя бы одну дозу получили 67% жителей страны.

Однако, несмотря на это, новая волна коронавируса набирает обороты – ранее суточный прирост заболевших впервые за полгода превысил 50 тысяч. Власти предсказывали такое развитие событий, но посчитали, что время для снятия ограничений пришло.

За все время эпидемии в Великобритании заразились почти 5 миллионов 400 тысяч человек. Скончались – около 130 тысяч пациентов