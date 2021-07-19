Иракский премьер обсудит с американским президентом вопрос вывода войск США с территории республики

О своих намерениях Мустафа аль-Казыми сказал в интервью телеканалу «Аль-Хадас». На следующей неделе у него запланирована встреча с Джо Байденом в Вашингтоне. При этом политик заметил, что помощь США будет важна и в дальнейшем для обучения иракской армии, ведущей борьбу с террористами.

В начале прошлого года иракский парламент принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных сил с территории страны. По данным властей, в Ираке остается порядка 2,5 тысяч американских солдат.