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05:06, 19 июля 2021

Ассоциация морских торговых портов пожаловалась на отказы РЖД на провоз угля

В письме, на которое ссылается газета «Коммерсант», участники рынка предупреждают о дефиците грузов, что приведет к приостановке работы, простою судов и снижению объемов экспорта. Проблема возникал еще весной, а к середине лета южные порты недополучают до половины заявленных объемов.
Эксперты считают, что причина может крыться в большой конкуренции за провозные мощности со стороны более доходных для железной дороги грузов – нефтепродуктов и сельхозтоваров. При этом погрузка угля резко активизировалась на фоне повышения цен на большинстве внешних рынков до десятилетних максимумов.


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