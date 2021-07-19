Ассоциация морских торговых портов пожаловалась на отказы РЖД на провоз угля

В письме, на которое ссылается газета «Коммерсант», участники рынка предупреждают о дефиците грузов, что приведет к приостановке работы, простою судов и снижению объемов экспорта. Проблема возникал еще весной, а к середине лета южные порты недополучают до половины заявленных объемов.

Эксперты считают, что причина может крыться в большой конкуренции за провозные мощности со стороны более доходных для железной дороги грузов – нефтепродуктов и сельхозтоваров. При этом погрузка угля резко активизировалась на фоне повышения цен на большинстве внешних рынков до десятилетних максимумов.