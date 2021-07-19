В Москве по камерам выписано более 50 тысяч штрафов за непристегнутый ремень

Еще почти 3,5 тысячи постановлений в этом году получили водители, разговаривавшие по телефону за рулем – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ранее газета РБК писала, что вслед за столицей камеры начали фиксировать не пристегнутых водителей и в ряде российских регионов. Такие штрафы в частности уже приходят автовладельцам в Татарстане и Тамбове.