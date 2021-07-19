Кроме того, по данным регулятора, видеохостинг чаще других игнорирует требование удалить противоправный контент. Так в ведомстве прокомментировали действия социальной сети, заблокировавшей видео сенатора Алексея Пушкова под названием «Наступление на психику малышей. Дети как жертвы транссексуальной революции». Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с канала члена Совета Федерации.
Ранее YouTube проиграл суд по блокировке аккаунта телеканала «Царьград», после чего предложил заключить мировое соглашение. По подсчетам юристов, компании грозило свыше 90 триллионов рублей штрафа.
Роскомнадзор назвал YouTube лидером по ограничению доступа к материалам российских СМИ
Кроме того, по данным регулятора, видеохостинг чаще других игнорирует требование удалить противоправный контент. Так в ведомстве прокомментировали действия социальной сети, заблокировавшей видео сенатора Алексея Пушкова под названием «Наступление на психику малышей. Дети как жертвы транссексуальной революции». Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с канала члена Совета Федерации.