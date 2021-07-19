Роскомнадзор назвал YouTube лидером по ограничению доступа к материалам российских СМИ

Кроме того, по данным регулятора, видеохостинг чаще других игнорирует требование удалить противоправный контент. Так в ведомстве прокомментировали действия социальной сети, заблокировавшей видео сенатора Алексея Пушкова под названием «Наступление на психику малышей. Дети как жертвы транссексуальной революции». Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с канала члена Совета Федерации.

Ранее YouTube проиграл суд по блокировке аккаунта телеканала «Царьград», после чего предложил заключить мировое соглашение. По подсчетам юристов, компании грозило свыше 90 триллионов рублей штрафа.