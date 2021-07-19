Российских вице-премьеров назначат кураторами федеральных округов

Источник газеты РБК в правительстве рассказал, что институт кураторства призван обеспечить единство политики регионального развития, а от заместителей Михаила Мишустина потребуется погружение в решение задач на местах. Они будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов. При этом функции кураторов из правительства и полпредов президента, как отмечает издание, не будут дублировать друг друга.
2021-07-19T05:05:35+03:00
2021-07-19T05:05:35+03:00
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05:05, 19 июля 2021
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