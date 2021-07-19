Бывший вице-президент Facebook обвинил соцсеть в бездействии по поводу распространении дезинформации

Брайан Боланд в эфире телеканала CNN сказал, что компания не заинтересована в том, чтобы разбираться в последствиях публикации фейков, а больше сосредоточена на пиаре. По словам бывшего руководителя, Facebook не предпринимал должных усилий, чтобы понять это, а сейчас заинтересован лишь в том, чтобы «избегать историй в прессе» — слова Боланда приводит газета «Коммерсант».

Комментарий бывшего вице-президента социальной сети появился на фоне конфликта между Facebook и главой Белого дома. Джо Байден сказал, что сервис недостаточно борется с дезинформацией о вакцинации от коронавируса.