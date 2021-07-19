В британском правительстве призвали к независимому разбирательству по поводу беспорядков на финале Евро 2020

Газета Times пишет, что министр культуры и другие члены парламента хотят, чтобы расследование проводила не Футбольная ассоциация Англии – ее, по данным издания, подозревают в коррупции и нарушении мер безопасности. Ранее сообщалось, что безбилетники подкупали стюардов, чтобы попасть на стадион «Уэмбли», а у одного из фанатов при себе был нож.

Финальная встреча Чемпионата Европы по футболу прошла в Лондоне. Англия уступила Италии в серии послематчевых пенальти. После этого в британской столице начались беспорядки. Игроки сборной в связи с этим намерены отправить коллективное письмо с жалобой в адрес английской футбольной ассоциации.