Президент Южной Кореи может приехать в Токио в день открытия Олимпиады

Главы двух стран проведут саммит – это будет первая встреча Мун Чжэ Ина и японского премьера Есихидэ Суги, пишет местная газета Yomiuri. По данным издания, лидеры обсудят вопросы, которые на протяжении долго времени создавали напряженность в отношениях Сеула и Токио. Речь, в частности, идет о компенсации южнокорейцам, вынужденным работать в японских фирмах и борделях во время колониального правления Японии в 1910-1945 годах.

В администрации корейского президента, впрочем, отметили, что окончательное решение по поводу встречи еще не принято.