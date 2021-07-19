ВМФ опроверг информацию о столкновении двух кораблей на Неве

Судна, которые накануне принимали в Санкт-Петербурге участие в первой сводной боевой тренировке, надежно закреплены, инцидентов, о которых сообщалось в местной прессе, с ними не происходило – заверили в главном командовании Военно-морских сил агентство ТАСС.

Накануне в социальных сетях распространился ролик, на которым были запечатлены два боевых корабля, остановившихся в непосредственной близости. Очевидцы утверждали, что участников предстоящего парада развернуло и одно судно зацепилось бортом за другое.

Накануне в Петербург вместе с холодным циклоном пришел сильный ветер.